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Spor

Solskjaer’den Antalyaspor Maçı Sonrası İtiraf

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BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 sona eren maçtan sonra Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığını dile getirdi. Maçın ardından Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda yapılan basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, “Büyük hayal kırıklığına uğradım” ifadelerini kullandı.

MAÇIN DEĞERLENDİRMELERİ

Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansından memnun olmadığını belirterek, oyunun gidişatının kendisini düşündürdüğünü aktardı. Her ne kadar birtakım iyi noktaların bulunduğunu ifade etse de, genel olarak beklentilerinin altında kalan bir sonuçla karşılaştıklarını vurguladı.

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