“Solskjaer: Takımın Karakterinden Memnunum”

BEŞİKTAŞ’IN HATAYSOR’A KARŞI DOMİNASYONU

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte golleri Ciro Immobile (3), Rafa Silva ve Keny Arroyo kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 52’ye çıkararak maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER’İN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, galibiyeti beIN SPORTS’a değerlendirdi. “Onlar ilk golü attı. Murat’ın takımı savaştı. İyi bir teknik direktör. İlk 30 dakika bizden daha iyiydiler. Daha fazla gol atmayı hak ettiler. Savunmamızdan memnunum. Hızlı atak yapabilmek için iyi toplar kaptık. Birinci ve ikinci golü bulunca rahatladık. Mutluyum, çok fazla top kazandık. Taraftarlarımız mutlu olduğu için mutluyum. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu bir takım oyunu. Emrecan Terzi’ye çok iyi oynadığını söyledim çünkü uzun zamandır oynamamıştı ve sakatlıktan dönmüştü. Ciro çok iyi maç çıkardı. Mustafa her zaman iyi oynuyor. Çok mutluyum gelişiminden dolayı. Takımın gösterdiği karakterden mutluyum. İyi defans yapabilirsek iyi hücuma çıkacağımızı biliyordum, 5 gol attık.”

AMAÇ ÜÇÜNCÜLÜK, FENERBAHÇE İLE BAŞLAYACAKLAR

Üçüncülük için değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, “Amacımız ligi üçüncü sırada bitirmek. 5 maç kaldı. İyi çalışmak zorundayız. Bu maç serisine Fenerbahçe ile başlayacağız. Sezonu en pozitif sonuçlarla en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Takımın içindeki atmosfer çok iyiydi.” şeklinde konuştu.