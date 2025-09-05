Gündem

Soma Termik Santrali Yeniden Açılacak

SOMA TERMİK SANTRALİ ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bu ziyarette, Bakan Bayraktar, santralin bu ay içerisinde belirlenecek yeni işletmeciyle yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

ENERJİ KAYNAĞININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Bakan Bayraktar, “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” sözleriyle santralin önemi üzerinde durdu. Santralin tekrar üretime geçmesiyle birlikte bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı ifade edildi.

