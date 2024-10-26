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Spor

Son 10 Derbide Tek Beraberlik Oldu

son-10-derbide-tek-beraberlik-oldu

MUHTEŞEM DERMANIN ÖNCESİ

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, pazartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde iki takım arasında daha önce oynanan derbilerde yalnızca bir beraberlik elde edildi. Galatasaray ve Beşiktaş, son 10 karşılaşmada karşılıklı olarak mücadele etti ve bu süre zarfında sarı-kırmızılı ekip galibiyet konusunda daha fazla başarı gösterdi.

Son 10 maçta Galatasaray, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş ise 4 galibiyet elde etti. Ayrıca, bu karşılaşmalardan biri, TFF Süper Kupa mücadelesi olarak kaydedildi. Tek bir maç ise berabere tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son karşılaşmanın sonucuna göz atacak olursak; 15 Mart 2020’de oynanan lig maçında Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0 sonucu ortaya çıkmıştı.

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