Son 24 Saatte 153 Kişi Öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son veriler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE CAN KAYIPLARI ARTTI

Son 24 saat içerisinde Gazze hastanelerine 7’si enkaz altından çıkarılan toplam 153 ölü ve 459 yaralı getirildiği bildirildi.

ATEŞKESİN İHLALİ VE CAN KAYIPLARI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 3 bin 131 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 632 kişinin de yaralandığını aktardı.

7 EKİM’DEN BU YANA YAŞANAN TRAJEDİ

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 53 bin 272’ye, yaralıların sayısının ise 120 bin 673’e ulaştığı belirtildi. Gazze Şeridi’nde halen enkaz altında binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.