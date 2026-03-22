Son Programında İlber Ortaylı’nın Duygusal Veda Anları

Duayen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 13 Mart tarihinde çoklu organ yetmezliğinden vefatından önce katıldığı son program yayınlandı.

SON PROGRAM YAYIMLANDI

“Teke Tek Bilim” programının yayınlandığını duyuran gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabında Ortaylı ile gerçekleştirdiği son buluşmalara vurgu yaptı. Altaylı, “Sevgili ve değerli İlber Ortaylı, ben cezaevinden çıkınca hemen bir program yapalım diye tutturdu. Bu sevgili dostum ile çekilen son program oldu. Ağlamaktan izleyemedim. Tek tesellim bu yayınlar durdukça o da yaşayacak” diye belirtti. Programın tanıtımında ise, “Teke Tek Bilim’in efsane kadrosuyla, Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmadan önce çektiğimiz son program YouTube kanalımızda yayında. Hocamızın anısına sevgi, saygı ve minnetle…” ifadesine yer verildi.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan programda İlber Ortaylı’nın yorgun ve hasta görüntüsü ile sesinde yaşanan kısıklık dikkat çekti. Programın kapanış bölümünde Altaylı ve Celal Şengör’ün “Geçmiş olsun” dileklerine cevap veren Ortaylı’nın sözleri izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Ortaylı, “Şu an sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum” diyerek hissettiği durumu anlattı.