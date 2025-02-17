Sondajda Çıkan Metan Gazı Alevlendi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN DİLİ

Olay, Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatı sahasında saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Yaklaşık 46 metre derinlikte yapılan zemin etüdü sondaj çalışması sırasında yüzeye çıkan metan gazı yangın çıkardı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangının çevresine şerit çekerek demir bariyerlerle girişleri kapattı. Güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalarına devam eden ekipler, metan gazı yangınının yaklaşık 6 saatten fazladır sürdüğünü bildiriyor.