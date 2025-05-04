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Soruşturma Başlatıldı, Paylaşımlar Tepki Çekti

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle bir soruşturma açıldığını açıkladı. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendiliğinden başlatıldığını belirtti.

TEPKİLER ÜZERİNE YAPILDI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, toplumsal tepkilere yol açmış durumda.

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