Sosisli Sandviç Yiyen 60 Turist Hastalandı

HASTALIK BELİRTİLERİ VE TURİSTLER

Hastalık yaşayanlar arasında Napoli ve Caserta’dan gelen turistler yer alıyor. En sık rastlanan belirtiler, kusma ve ishal olarak kaydediliyor. Olay sonrası yetkililer, söz konusu restoranı önlem amaçlı kapattı. Çok sayıda misafirin kısa bir süre içinde benzer semptomlar göstermesi, ciddi endişelere neden oldu. İlgili gıdalar, detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Zehirlenmeye neden olduğu düşünülen frankfurterler de bu analiz edilecek gıdalar arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ VAKA VE BELİRLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Buna benzer bir durum, sadece birkaç hafta önce Cosenza’da ortaya çıkmıştı. Kontamine gıdalar sebebiyle iki kişi hayatını kaybetmiş, yedi kişi ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Nicotera Belediye Başkanı Giuseppe Marasco, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bölgemizdeki işletmeler, hijyen ve gıda güvenliği konusunda son derece titizdir ve düzenli denetimlere tabidir” şeklinde ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ VAKALAR VE TEHLİKE UYARISI

Ağustos ayında İtalya genelinde benzer belirtiler görülen vakalar da yaşandı. Lazio kıyılarındaki Formia’da, 50-60 yaşları arasındaki 10 tatilci, yemek sonrası rahatsızlık yaşadı. Bunun öncesinde Calabria’da Luigi Di Sarno adlı bir kişi, sosisli sandviç tükettikten sonra botulizm nedeniyle hayatını kaybetmişti.