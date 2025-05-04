Sosyal Medya Çeteleri Terör Estiriyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETELER

İstanbul, son yıllarda klasik mafya yapılanmalarından sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh gibi kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi isimlerini çizgi film karakterlerinden alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarla şehirde terör estiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakip gruplara meydan okuyor. Esnafa “mikro çökme” yöntemiyle baskı kurarak korku imparatorluğu yaratan bu yapılar, İstanbul’un güvenliğini tehdit ediyor.

MODERN YÖNTEMLERİN KULLANIMI

Geleneksel mafya raconlarının yerini, sosyal medya üzerinden provoke edici paylaşımlar ve rakip bölgelerdeki canlı yayınlar gibi modern yöntemler aldı. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda güç gösterisi yaparak hem birbirlerine gözdağı veriyor hem de 20-25 yaş arası gençleri kendi saflarına katıyor. Çeteler, Kolombiya kartellerinden esinlendikleri motosikletli suikast timleriyle tanınıyor. Kiralık veya çalıntı motosikletlerle düzenlenen saldırılar genellikle kasklı tetikçiler tarafından gerçekleştiriliyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE ÇETELERİN ETKİSİ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan gönderilen tehdit videoları, Casperlar çetesinin gündeme gelmesine yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef aldı.

İSTANBUL’UN TEHLİKELİ ÇETELERİ

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren başlıca sokak çeteleri arasında Barış Boyun Grubu, Daltonlar, Casperlar, Redkitler, Anucurlar, Gündoğmuşlar, Çirkinler, Arap Emrah, Halil Ay Grubu ve Baygaralar bulunuyor.

Barış Boyun Grubu, İstanbul geneli faaliyet gösteriyor ve lideri Barış Boyun, 22 Mayıs 2024’te İtalya’da tutuklandı. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve cinayet gibi suçlar işliyor. Daltonlar ise Bahçelievler merkezli olup, Beratcan Gökdemir liderliğinde 20’ye yakın cinayet gerçekleştirmiştir ve sosyaldan tetikçi toplamaktadır. Casperlar, Şirinevler ve Yenibosna’da faaliyet gösterirken, Redkitler, Bahçelievler ve Yenibosna şubeleriyle Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılar düzenliyor.

Anucurlar, Kağıthane’de liderleri İnan ve Sinan Anucur ile faaliyet gösterirken, Gündoğmuşlar ise Nurtepe’de, liderleri Uğurcan Gündoğmuş ile Anucurlar’la bir kan davası yürütüyor. Çirkinler, Bahçelievler ve Bağcılar’da, lideri Zuhat Altunç ile polis kılığına girerek adam kaçırma olaylarıyla tanınıyor. Arap Emrah, Gazi Mahallesi’nde lideri Emrah Sever ile bu bölgede etkili olurken, Halil Ay Grubu, Adıyaman, Adana ve İstanbul’da faaliyet gösterip, liderleri Halil Ay, Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü. Son olarak, Baygaralar, Adana ve Siirt kökenli olup İstanbul’a yayıldı.