Sosyal Medya Erişim Problemi Çözüldü

HAREKETLİ GÜN VE DARALMA

Vatandaşların beklediği haber, gece saatlerinde geldi. İstanbul’da hareketli bir gün yaşanırken, önceki akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması da uygulandı. Bu durum, birçok kişi için olumsuz bir deneyim yarattı.

SOSYAL MEDYA AKSESUARLARI ZORLAŞTI

Daraltma nedeniyle, vatandaşlar sosyal medyaya ulaşmada zorluk çekti. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya platformlarına erişim sorunları yaşandı. Bu durum, kullanıcıların sosyal medya hesaplarına girmekte güçlük çekmesine yol açtı.

DARALMA KALKTI

Akşam saatleriyle birlikte ülke gündeminde tansiyonun düşmesi sonrası, bant daralması kademeli olarak kaldırıldı. Böylece vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına giriş yapabiliyor.

BAĞLANTILARDAKİ FARKLILIKLAR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar olabiliyor. Ancak, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi beklentisi var. Bu durum, kullanıcıların internet deneyimlerini olumlu yönde etkilemesi öngörülüyor.