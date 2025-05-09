Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç, Yargılanıyor

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği bir video yüzünden “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün ifadelerinin belirli bir toplumsal kesimi diğerine karşı kışkırtıcı olduğunu vurgulayan bir iddianame hazırladı.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Savcılık, Övüç’ün sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin ayrımcılığı teşvik ettiğini ve nefreti körüklediğini açıkladı. Bu paylaşımın pek çok hesap ve grup tarafından yorumlanarak yeniden paylaşıldığı ve geniş bir yankı bulduğu belirtildi.

ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

İddianamede yer alan Murat Övüç’ün ifadesinde, videoyu bir uçak yolculuğu sırasında çektiğini, omzundaki şalı başına örttüğü anları ve “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini sarf ettiğini, bu davranışının yalnızca şaka amacı taşıdığını söylediği aktarılıyor. Ayrıca, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaların haksız olduğunu ifade etti.

CEZA TALEBİ

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istiyor. Övüç’ün yargılanmasına yakında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.