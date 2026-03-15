Sosyal Medya Mezatçıları Hazine’nin Takibinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sosyal medya platformlarını kullanarak gerçekleştirdiği izleme çalışmaları sonucunda, açık artırma yöntemiyle kayıt dışı yapılan satışlar sayesinde 6 ay içerisinde 500 milyon lira değerinde ürünün vergisiz satıldığını açıkladı. Edinilen bilgilere göre, VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini farklı sektörlerde sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açık artırmaların her geçen gün artış gösterdiği gözlemlenirken, bu satışları gerçekleştiren kişiler bir bir tespit edildi.

AÇIK ARTIRMA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR

Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda çok sayıda ürünün satışının yapıldığı belirlendi. Müfettişlerin takip sürecinde, sosyal medya platformları üzerinden açık artırma yöntemiyle 6 ayda 500 milyon lirayı aşan bir değerde ürünün kayıt dışı ve vergisiz olarak satıldığı ortaya çıkartıldı. İlk aşamada bu tür satışlar yapan 50’den fazla kişi vergi incelemesine tabi tutuldu.

MÜFETTİŞLERİN UYGULADIĞI YÖNTEMLER

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin türünü belirlemek ve sosyal medya üzerinden paylaşılan hesap bilgilerine ulaşabilmek için potansiyel müşteri kimliğinde mezatlara katıldılar. Aynı gün içinde pek çok farklı hesaptan satışların yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve “web kazıma” yöntemleriyle bilgi toplama sürecine girildi. Sosyal medya mezatçıları, kanallar oluşturarak bu kanallara potansiyel alıcıları üye yaparak açık artırmaları abonelere özel olarak gerçekleştirirken, satış öncesinde ürün bilgilerini abonelerle paylaşarak müşteri devamlılığını sağlamayı hedefledi.

IBAN VE HESAP TAKİBİ

Mezatçıların takibi aşamasında, satıcıların sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek Bakanlığın takibinden kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Hem hesapların farklı kişiler adına açıldığı hem de müşterilere para transferinde açıklama kısmında ticari faaliyetleri andıran ifadeleri kullanmamaları yönünde sürekli hatırlatmalar yapıldığı belirlendi. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgileri özel olarak paylaşıldığı da ortaya çıktı.

KAYIT DIŞI ÜRÜN SATIŞI

Mezatlar aracılığıyla en çok güvercin, taklit ve kopya ürünler, “outdoor” ürünler, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı gözlemlendi. Yerli üretim bıçakların fiyatları 1.000 lira, yabancı bıçakların 10.000 lira, yerli tasarım bıçaklarının ise 75.000 ile 200.000 lira arasında değiştiği tespit edildi. Satışı yapılan bıçakların bazıları ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında yasalarla da çelişki oluşturuyor. Ayrıca, ticareti yasak bıçakların da satışa sunulduğu belirtildi.

VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR OLUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin farklı sektörleri ve yöntemleri kapsayacak şekilde genişletildiğini dile getirerek, “Sosyal medya pek çok fırsat ve riski bir arada bulundurmaktadır. Social medyanın, özellikle vergi ödememek adına kayıt dışı satış için kullanılması, hem devletimizin vergi kaybına uğramasına hem de vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına yol açıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu mücadelelerin devam edeceğinin altını çizdi.