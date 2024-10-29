“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

INFLUENCER OLMAK İSTEYENLER İFLASIN EŞİĞİNDE

‘Kolay yoldan para kazanmak’ hedefiyle influencer olma yoluna çıkan bazı internet kullanıcıları, büyük bir mali çöküşün eşiğine geldi. Sosyal medya fenomeni olabilmek için şatafatlı ve çekici bir yaşam sürüyormuş gibi görünmek amacıyla borca batmış olan bu içerik üreticileri, sonunda 9-5 mesaili işlere geri dönmeye başladı.

ŞATAFATLILIK VE BORÇ İLİŞKİSİ

Görünüşe göre, sosyal medya dünyasına giriş yapan bu kişiler, dikkat çekici bir yaşam sürdürmeyi gerektiren yüksek harcamalarla karşı karşıya kaldı. Bu tutku sonucunda, birçok içerik oluşturucu, kendini maddi zorlukların içinde buldu ve kaçınılmaz olarak şekil değiştiren taleplerine cevap verememeye başladı.