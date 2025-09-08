Sosyal Medyada Erişim Engeli Kaldı

HAREKETLİ GÜN

Vatandaşların merakla beklediği bilgi, gece saatlerinde ortaya çıktı. İstanbul’da gün boyunca hareketli olaylar yaşanırken, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği kısıtlaması uygulandı.

MADEYİ SOCIAL MEDIA SORUNLARI

Bant daraltması nedeniyle vatandaşlar sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta zorluk çekti. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sıkıntıları yaşandı.

BANT DARALTMA SONA ERDİ

Akşam saatlerinde ülke gündemindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte bant daraltması kademeli olarak sona erdi. Artık vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyor.

BİLGİ DEĞİŞİKLİKLERİ OLASI

İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar gözlemlenmekle birlikte, bağlantıların ilerki saatlerde normale dönmesi bekleniyor.