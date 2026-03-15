Sosyal Medyadaki Kayıt Dışı Müzelere Vergi Takibi: 500 Milyon Lira Vergisiz Satış Tespit Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan kayıt dışı mezat satışlarını takip ederek son altı ayda 500 milyon lira değerinde ürünün vergisiz satıldığını tespit etti. VDK, özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde sürdürdüğünü ve bu kapsamda sosyal medya üzerinden açık artırma yöntemi ile satış yapan kişilerin izlenmekte olduğunu bildirdi. Sosyal medya platformlarında mezat yapan birçok kişinin bulunmasının yanı sıra, bu yöntemin giderek yaygınlaştığı gözlemleniyor.

SOSYAL MEDYADA KAYIT DIŞI SATIŞ

VDK, sosyal medya platformları aracılığıyla açık artırmayla kayıt dışı satış gerçekleştiren kişilerin kimliklerini ve kazançlarını tespit etti. Müfettişlerin aylar süren incelemeleri sonucunda sosyal medyada yapılan mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişlerin, sadece altı ayda 500 milyon lira değerinde ürünün sosyal medya üzerinden vergisiz olarak satıldığını ortaya çıkarması dikkat çekti. İlk aşamada bu tür satışlarda yer alan 50’den fazla kişi vergi incelemesine alındı.

MÜFETTİŞLER SIRADAŞI GİBİ DAVRANDI

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin türlerini belirlemek ve sosyal medya üzerinden paylaşılmış olan IBAN ve hesap bilgilerini elde etmek amacıyla potansiyel müşteri gibi mezatlara katılarak bilgi topladı. Çok sayıda farklı hesaptan satışların yapılması üzerine, açık kaynak istihbaratı ve “web kazıma” yöntemleriyle de bilgi toplandı. İzleme sürecinde mezatçılar, sosyal medyada çeşitli kanallar oluşturarak potansiyel müşteriler üye yapmayı başardı. Bu durum, açık artırmaların abonelere özel bir şekilde düzenlenmesine olanak sağladı.

KONTROL ALTINDA TUTMA ÇABALARI

Mezatçıların bakanlığın takibinden kaçmak için farklı stratejiler geliştirdiği gözlemlendi. Satıcıların, sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda büyük tutarda tahsilat birikmesine engel olduğu belirlendi. Müşteriler ise para göndermeden önce açıklama kısmında ticari faaliyet gösterecek ifadeler kullanmamaları hususunda sıkça uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşterilerle hesap bilgileri özel olarak paylaşıldı.

Açık artırmalar aracılığıyla genellikle güvercinler, taklit ve kopya ürünler, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı tespit edildi. Yerli üretim bıçakların 1.000 lira, yabancı üretimlerin ise 10.000 lira kadar satıldığı saptandı. Ayrıca, bu bıçakların satış işlemleriyle Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un da ihlal edildiği kaydedildi.

VATANDAŞ MAĞDURİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmalarının sürekliliğine dikkat çekerek sosyal medyanın sağladığı fırsat ve risklerin bir arada bulunduğunu vurguladı. “Sosyal medya, vergi ödememek amacıyla kayıt dışı satış için kullanılmakta, bu durum hem devletin vergi kaybına hem de vatandaşların güvensiz alışveriş sebebiyle mağduriyetine neden olmaktadır.” şeklinde konuşarak bu alanlardaki mücadelelerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.