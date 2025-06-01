“Sosyal Medyadan Devlet Yönetilmez!”

İSTANBUL’UN NÜFUSU VE METROPOL BENZERLİĞİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımında, İstanbul’un yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla, Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu dile getirdi. Gül, böyle büyük ve dinamik bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanmasının mümkün olduğunu belirtti. Önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması olduğunu vurguladı. Ayrıca bir olay gerçekleştiğinde ilgili kurumların hemen harekete geçip gerekeni yapması gerektiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SUÇ İLANI

Gül, sosyal medyada yer alan ya da yer almayan her türlü durumun hemşehrilerin huzurunu bozabileceğine dikkat çekerek, güvenlik birimlerinin haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz görevde olduğunu aktardı. “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur” dedi. Devletin, suç işleyene cezayı vermesi gerektiğini belirten Gül, “Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez” ifadesini kullandı.

TOPLUMSAL HUZURUN KORUNMASI

Gül devamında, güvenlik, adalet ve kamu düzeninin kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğinin altını çizdi. “Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız” şeklinde önemli bir çağrıda bulundu.