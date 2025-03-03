Söylenen Sözlerin Gereğini Yapma Zamanı

TERÖR ÖRGÜTÜNE YAPILAN ÇAĞRIYA DESTEK

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Doğan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, harekete geçmeye kararlı olduklarını açıkladı. Doğan, konu ile ilgili olarak, “Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkes Çağrısının ÖNEMİ

Ayrıca Doğan, PKK’nın çağrısının ardından yaptığı ateşkes çağrısını hatırlatarak, bu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu tür adımların, barış ortamına katkı sağladığını belirtti.

SİYASETLER ARASI DİYALOGU ÖNEMSEYEN AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesine de değindi. Doğan, “Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey.” dedi.