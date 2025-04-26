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Soylu, Özel’e Siyasi Zorbalıkla Tepki Verdi

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AKRAN ZORBALIĞI VE SİYASET

 

Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzün önemli sorunlarından biri olan “akran zorbalığının” siyasette de benzer şekilde yaşandığını vurguladı. Bu noktada, “CHP’nin başında bir siyaset zorbası, belası var” diyen Soylu, CHP Genel Başkanı Özel’in “devlet yetkilileri ve siyasetçilere yönelik kaset iddiasına” yanıt vererek, “Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun” şeklinde konuştu.

 

ŞEREFSİZLİK VURGUSU

 

Soylu, bu konuyla ilgili olarak, “Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir” ifadeleriyle durumu sert bir dille eleştirdi. Bu açıklamalar, akran zorbalığı kavramının siyaset arenasında da kendine yer bulduğuna dikkat çekiyor.

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