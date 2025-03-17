Soylu’ya Stuttgart Havalimanında Kemer Krizi

ALMANYA’DA BEKLENMEDİK OLAY

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Stuttgart kentinde katıldığı bir etkinlik sonrasında Türkiye’ye dönmek üzere havalimanına gittiği sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. Baden-Württemberg eyaletinde Türk toplumu ile buluşan ve iftar programına katılan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Stuttgart Havalimanı’na ulaştı. Ancak burada güvenlik görevlileri ile yaşadığı diyalog gökyüzünde şimşek gibi çarptı.

GÜVENLİK KONTROLÜ SIRASINDA TARTIŞMA

Oda TV’nin yayınladığı habere göre, Süleyman Soylu havalimanındaki güvenlik kontrolünden geçerken, Türkçe konuşan bir görevli yüksek sesle “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Dedektörle yapılan aramadan sonra başka bir görevli yine Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” talebinde bulundu. Bu talep, eski bakanı sinirlendirdi. Soylu, “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm arandı” diyerek tepki gösterdi. Ancak görevlilerin ısrarcı tutumu, tartışmayı büyüttü.

KEMERİ FIRLATTI

Tartışmanın uzaması sonrasında Soylu’nun sabrı taştı. Türkçe konuşan görevlilerin tahrik edici tutumuna daha fazla katlanamayan eski bakan, kemerini çıkararak görevlilerin arkasına doğru fırlattı. Bu sırada eşi Hamdiye Soylu da görevlilere dönerek, “Bu da size hediyemiz olsun” ifadesini kullandı. Olayın büyümesiyle birlikte Alman polisleri devreye girerek çifte özür diledi ve yaşananların bir hata olduğunu belirtti. Soylu çifti, özrü kabul ederek durumu yatıştırdı.

STUTTGART ZİYARETİ VE SONRASI

Süleyman Soylu’nun Stuttgart ziyareti, Türk toplumu ile bir araya gelme ve gençlerle buluşma amacı taşıyordu. Uluslararası Demokrasi Birliği (UID) tarafından düzenlenen etkinlikte, Soylu gurbetçilerin sorunlarını dinlemiş ve camileri ziyaret etmişti. Ancak dönüş yolunda yaşanan bu olay, ziyaretin gölgesinde kaldı. Türkçe konuşan görevlilerin tavrı ve Soylu’nun tepkisi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OLAYIN ETKİLERİ VE SORULAR

Yaşanan olay, havalimanı güvenlik prosedürleri ve görevlilerin tutumu üzerine tartışmalar başlattı. Soylu’nun kimliğinin bilinmesine rağmen neden böyle bir muameleyle karşılaştığı, görevlilerin Türkçe konuşarak neden dikkat çektiği ve olayın nasıl bu noktaya geldiği merak konusu oldu. Alman yetkililerin özür dilemesi durumu sakinleştirmiş olsa da, olay kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.