Soyunan Kadının 14 Suç Kaydı Çıktı

OLAYIN GELİŞİMİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kıyafetlerini çıkararak korkuluklara çıkan Alya A. (30), çevredeki insanlar tarafından ikna edildikten sonra Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadıköy’de yakalandı. Olayın ardından yapılan incelemede şüphelinin poliste 14 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Alya A.’ya toplamda bin 986 lira idari para cezası uygulandı.

KÖPRÜDEKİ ANLAR

Olay dün saat 22.15’te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde annesine ait 10 PT 740 plakalı aracıyla köprüye gelen Alya A., kıyafetlerini çıkartarak korkuluklara çıktı. Çevredeki sürücüler tarafından sakinleştirilen Alya A. daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay sonrasında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının görüntüleri izlenerek kimliği tespit edilen Alya A.’nın Sancaktepe’deki adresi ve Ümraniye’de yaşayan ailesinin evi kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Alya A., Kadıköy Erenköy Mahallesi’nde yakalandı.

Alya A.’nın gözaltına alındığında 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyet ifadesinde, yakın zamanda babasını kaybettiği için bu durumu yaşadığını ifade ettiği öğrenildi. Alya A. hakkında ‘intihara teşebbüs’, ‘hayasızca hareketler’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ işlemleri gerçekleştirildi. Savcılık kararıyla serbest bırakılan Alya A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘trafik kuralları, yasakları ve yükümlülüklerine uymamak’ maddesinden 993 lira, ‘yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek’ maddesinden de 993 lira olmak üzere toplamda bin 986 lira idari para cezası kesildi.