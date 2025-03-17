“Sözüm Kendözüme” İki Ödül Kazandı

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN KİTAP

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım’ın Duru Gıda’nın destekleriyle kaleme aldığı “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” adlı eser, iki önemli ödüle sahip oldu. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) düzenlediği 2024 yılı İnceleme Araştırma Ödülü’nü kazanan eser, aynı zamanda Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin Yılın En İyileri Ödülleri’nde “İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü”nü aldı. Kitap, Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye metnini kapsamlı bir biçimde ele alan tek eser olarak tanımlanıyor.

ÖDÜLLERİN DETAYLARI

Eser, ESKADER tarafından 2024 yılı için İnceleme Araştırma dalında ödüllendiriliyor. Aynı zamanda, Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin Yılın En İyileri Ödülleri’nde “İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü”ne de layık görülüyor. Yusuf Yıldırım, kitabın 2008 yılından beri devam eden bir proje olduğunu ve Risâletü’n-Nushiyye’yi kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine inceleyen tek eser olduğunu dile getiriyor. Bu kitap, Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru’nun himayesinde Duru Bulgur Yayınları aracılığıyla yayımlandı.

YUSUF YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

Yusuf Yıldırım, kitabın ödüllere layık görülmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu, 2008’den bu yana üzerinde çalıştığım bir eser. Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’nde gelinen son noktayı temsil ediyor ve bu eseri enine boyuna açıklayan, kapsamlı ve ayrıntılı bir inceleme sunuyor. Ödüller, yeni araştırmalar için duyduğum motivasyonu artırıyor. Kitabın basımında emeği geçen Duru Gıda yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederim.”

İHSAN DURU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, eserin ödülleriyle ilgili olarak şunları belirtiyor: “Yunus Emre Divânı – Karaman Nüshası ile Yunus’un misyonunu yaymak için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yusuf Yıldırım’ın bu eseri, Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası’nın devamı niteliğinde kültürel mirasımıza kazandırıldı. Divan, Yunus Emre’nin Karaman’da yazdığı ve Yunus Emre Tekkesi’nde yüzyıllarca okunan en eski nüsha olarak kabul edilmiştir. Yusuf Yıldırım, araştırmalarıyla bu divanın Yunus Emre’nin bulunduğu dönemde yazıldığını kanıtlıyor. Aldığımız ödüller bu çalışmayı taçlandırıyor. İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü’nü almaktan mutluluk duyuyoruz.”

KİTABIN ÖZELLİKLERİ

“Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu”, Duru Gıda’nın 2017 yılında kültürel mirası ihya projesi çerçevesinde yayımlanan Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası çalışmasının bir devamı olarak hazırlandı. Kitap, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlemesine ve ayrıntılı bir incelemesini sunan tek eser olarak tanımlanıyor. Ayrıca, Yunus Emre’nin doğduğu ev, tekkesi, işi, ailesi, divanı, camisi ve türbesi hakkında birincil kaynak niteliği taşıyor ve toplum hafızasındaki Yunus Emre bilgisinin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne seriyor.