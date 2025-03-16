SpaceX’in Dragon Kapsülü ISS’ye Ulaştı

SPACE X DRAGON KAPSÜLÜNÜN İSS’YE GÖNDERİLMESİ

SpaceX’in Dragon kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile iş birliği içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yeni bir mürettebat taşıdı. 14 Mart 2025’te uzaya fırlatılan Crew-10 ekibi, yaklaşık 9 aydır ISS’de bekleyen NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ın görevlerini devralmak üzere gönderildi. Kapsül, bugün sabah saatlerinde ISS’ye kenetlendi.

crew-10 EKİBİ VE GÖREV DETAYLARI

Crew-10 ekibi, NASA’dan misyon komutanı Anne McClain, misyon pilotu Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov’dan oluşuyor. Ekip, Wilmore ve Williams’tan ISS’nin operasyonları hakkında birkaç gün boyunca eğitim alacak. Wilmore ve Williams’ın, gelecek hafta Dünya’ya dönmesi bekleniyor.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024’te Boeing’in Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak kapsülde yaşanan teknik arızalar (özellikle itiş sistemi ve helyum sızıntıları) nedeniyle dönüşleri sürekli ertelendi. NASA, güvenlik endişeleri doğrultusunda Starliner’ın boş dönmesine karar vererek, bu durum iki astronotun misyon süresinin uzamasına yol açtı.

ELON MUSK’TAN YORUM

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, X platformunda Dragon kapsülünün ISS’ye varış anını paylaşarak bu başarıyı kutladı. Kapsülün hedefe ulaşması, uzayda mahsur kalan astronotların yerini alacak olan yeni ekibin göreve başlamasıyla önemli bir dönüm noktası olarak gösteriliyor.