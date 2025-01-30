SPK 28 Siteye Erişim Engeli Verdi

SPK’DAN YURT DIŞI SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültenle, internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştiren 28 web sitesine erişim engeli getirilmesi konusunda hukuki süreç başlatma kararı alıyor. Erişim engeli talep edilen siteler, SPK’nın yayımladığı bültende yer almakta.

TÜM SİTELERİN İZLENMESİ GEREKEN BİR KONUYDU

SPK’nın aldığı bu karar, yurt dışında yapılan kaldıraçlı işlemlerle ilgili sıkı denetim ve izleme yürütme amacını güdüyor. İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen bu tür işlemler, yatırımcıları riske atabiliyor ve piyasa düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Bu önlem, yatırımcıların güvenliğini artırma ve piyasa istikrarını sağlama yönünde önemli bir adım oluyor.