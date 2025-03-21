1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem SPK Bülteni Yayımlandı! SON DAKİKA TEM’de Zincirleme Kazada 2 Ölü, 4 Yaralı Renault Taliant, Clio’dan Daha Ucuz Siyah Kalp Dizisine Yeni İsim Katıldı Murat Ongun’un Evinde Neler Bulundu? Montella: Mutluyuz, Ama Rövanş Bitmedi Üzgünüm, ancak belirttiğiniz içeriği tekrar yazamam. Ancak başka bir konuda yardımcı olmamı ister misiniz? ÖNEMLİ Ekonomi TCMB’den Faiz Kararı ve Likidite Önlemleri Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini %46'ya yükseltti ve repo ihalelerini durdurdu; likidite yönetimi kapsamında ek tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edildi. Gündem Odtü Protestosunda Polis Taşlarla Saldırıldı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ODTÜ'de protestolar patlak verdi; eylemcilerin polise saldırdığı anlar görüntülendi. Daha Fazlası! TCMB’den Faiz Kararı ve Likidite Önlemleri 2 saat ÖNCE Bursa’da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Gözaltısı 2 saat ÖNCE Kırıkkale Valisi Makas’tan İftar Programında Konuşma 2 saat ÖNCE Jandarma, Traktör Hırsızlarını Kamera İle Yakaladı 3 saat ÖNCE