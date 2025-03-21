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SPK Bülteni Yayımlandı!

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Ekonomi

TCMB’den Faiz Kararı ve Likidite Önlemleri

Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini %46'ya yükseltti ve repo ihalelerini durdurdu; likidite yönetimi kapsamında ek tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade edildi.
Gündem

Odtü Protestosunda Polis Taşlarla Saldırıldı

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ODTÜ'de protestolar patlak verdi; eylemcilerin polise saldırdığı anlar görüntülendi.

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