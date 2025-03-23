SPK’dan Borsa İstanbul’da Yeni Tedbirler

BORSADA ALINAN TEDBİRLER

SPK’den yapılan açıklamada, “Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.” denildi. 23 Mart 2025 itibarıyla, sermaye piyasasının güvenilirliğinin, şeffaflığının, etkinliğinin, istikrarının, adaletinin ve rekabetçiliğinin sağlanması amacıyla Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirilen işlemlerin Kurul tarafından sürekli olarak takip edildiği ifade edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, “Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.” denildi. Bu sebeple, 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 25 Nisan 2025 tarihinin seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

BORSADA EMİR/İŞLEM ORANINDA DEĞİŞİKLİKLER

Borsa İstanbul’un pay piyasasında emir/işlem oranı ve ücretine ilişkin yapılacak değişikliklerle ilgili açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı. Açıklamada, “Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1’den 3:1’e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Analistler, bu yeni uygulamanın algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceğini belirtti.