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SPK’dan İdari Para Cezaları ve Duyurular

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SPK’DAN PARA CEZASI DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Ocak 2025 tarihinde yayınladığı 2025/6 numaralı bültende, halka açık 2 şirkete para cezası verdi. Yapılan incelemeler sonucu, çeşitli nedenlerle toplam 9 ayrı para cezası ve 14 suç duyurusu kararı alındı.

AÇIKLAMALARIN DETAYLARI

Alınan bu kararlar, halka açık olan şirketlerin mali düzenlemelere uygunluk açısından denetimlerin önemini vurguluyor. SPK’nın, bu tür ceza ve suç duyurusu kararları, piyasa disiplinini sağlamak adına gerektiren bir konu olarak değerlendiriliyor. Kararların ayrıntıları, SPK’nın resmi sitesinde ve ilgili bültende belirtildiği şekilde kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: SPK

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