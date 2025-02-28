Spoint İnşaat’tan Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Yaklaşım

SPOINT İNŞAAT’IN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI PROJELERİ

Türkiye’nin inşaat sektöründe yer alan Spoint İnşaat A.Ş., sürdürülebilirlik odaklı projeleri ve akıllı bina teknolojileri ile sektördeki dönüşüme önemli katkılar sağlıyor. Şirket, 2025 hedefleri kapsamında drone teknolojileri, modüler yapı sistemleri ve enerji verimliliği optimizasyonu gibi yenilikçi uygulamaları projelerine dahil ediyor.

PROJE DETAYLARI VE TEKNİK YAKLAŞIM

Hedeflenen akıllı bina sistemleri kapsamında IoT tabanlı enerji yönetimi ile binalarda yıllık 1.2 MW enerji tasarrufu sağlanıyor. Modüler inşaat uygulamaları sayesinde prefabrik yapılar, inşaat sürelerini %40 oranında kısaltıyor. Malzeme kullanımı açısından projelerde BREEAM sertifikalı çelik ve geri dönüştürülmüş beton tercih ediliyor. Enerji verimliliğini artırma hedefi doğrultusunda Spoint İnşaat, çevresel etkileri minimize ediyor.

SPOINT İNŞAAT’IN ÇEVRESEL HASSASİYETİ

Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “2025, inşaat sektörünün teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir geleceğe adım attığı bir yıl olacak. Spoint İnşaat olarak biz de bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Şirket, geri dönüştürülebilir ve düşük karbon ayak izine sahip malzemeleri tercih ederek projelerinin çevresel etkisini en aza indiriyor. İnşaat atıklarının etkin yönetimi ve yeniden kullanımıyla kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sadece yapılar inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda bu yapılarla daha sürdürülebilir bir dünya için kalıcı değerler oluşturmayı hedefliyoruz” diye belirtiyor.

SEKTÖREL VERİLERİN GÖSTERDİĞİ BAŞARILAR

Spoint İnşaat, 2023 yılında tamamladığı 8 projede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak çevresel standartlara uyum sağladı. Ayrıca, drone ile gerçekleştirilen şantiye denetimleri, iş kazalarını %18 oranında düşürdü. Bu veriler, Spoint İnşaat’ın sektör içerisinde sürdürülebilirlik anlayışını ve güvenliği ön planda tutan yaklaşımını ortaya koyuyor.