Spor Muhabirine Derbi Sonrası Saldırı

OLAYIN GELİŞİMİ

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 yenmesiyle sonuçlanan derbinin ardından, spor muhabiri Emre Kaplan’a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emre Kaplan’a yönelik fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını belirtirken, saldırganın kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrasında, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar, Emre Kaplan’a fiziksel saldırıda bulundu. Müsabakanın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklama yaparken, stat dışında istenmeyen bir olay yaşandı. Sezgin Gülnar’ın Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a yumruk attığı görüldü. Yaralanan Kaplan, ambulansla hastaneye kaldırılırken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma olduğu aktarıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Emre Kaplan’ın saldırgandan şikayetçi olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Saldırganın kimliği belirlendi ve S.G. ismiyle tanınan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. S.G.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, “Spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

BAKANDAN TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, derbi sonrası Emre Kaplan’a yönelik yapılan saldırıyı kınarken, “Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kaplan, yüzüne aldığı darbe sonrası tedavi altına alındı.