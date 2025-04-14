spor-zinciri-macfit-in-devrine-onay-verildi

DEVİR ONAYI VE KAPSAMI

Rekabet Kurulu, spor zinciri MACFit’i bünyesinde bulunduran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devrine onay veriyor. Bu kararla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak. Devir işlemi toplamda 420 milyon dolar bedelle gerçekleşiyor.

MARS SPOR’UN TEMELLERİ

Türkiye genelinde 121 adet MACFit markalı fitness salonu bulunan Mars Spor, özellikle büyük şehirlerde 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla dikkat çekti. Bu sayede spor sektöründe önemli bir konum kazandı.