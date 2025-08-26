Spotify’a Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTIFY’IN YENİ ÖZELLİĞİ SOSYALİZASYON HEDEFİ ACISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Dünyada ses getiren müzik uygulaması Spotify, yeni özelliğiyle platformunu daha sosyal bir içerik uygulamasına dönüştürmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, uzun zamandır Spotify üzerinden müzik ve podcast bağlantılarını farklı platformlarda paylaşıyor. Yeni mesajlaşma özelliği sayesinde, bu paylaşımlar artık uygulama içinde saklanabilecek ve kullanıcılar aradıkları şarkıları yeniden bulma sıkıntısı yaşamayacak.

MESAJLAŞMA NASIL İŞLİYOR?

Sohbetler yalnızca birebir yapılabiliyor ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabiliyor. “Jam” veya “blend” özelliğini kullanan, ortak çalma listesi hazırlayan ve aynı Aile veya Duo planında olan kişiler arasında sohbet açmak mümkün. Ayrıca, sohbet isteği karşı tarafça onaylanması gereken bir durum. Spotify dışından, örneğin Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok veya Facebook üzerinden gönderilen Spotify bağlantılarına tıklayanlar, sohbet davetini onaylayarak konuşmaya başlayabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda kişilerine davet linki de gönderebiliyor. Mesajlara profil fotoğrafına tıklayarak erişim sağlanıyor ve “Mesajlar” bölümü sol menüde bulunuyor. Kullanıcılar, mesajlara emoji ile tepki verebiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İLK YAYILIM

Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında şifrelenmiş olduğunu ancak uçtan uca şifrelemenin olmadığını ifade ediyor. Şirket, kuralların ihlal edilip edilmediğini denetlemek amacıyla mesajları proaktif biçimde inceleyebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar uygunsuz mesajları raporlayabiliyor. Bu yeni özellik, ilk aşamada Latin Amerika ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılar için yalnızca mobil sürümde sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da yayılması planlanıyor.

KULLANICI YORUMLARI VE AYARLAR

Spotify, son yıllarda sosyal özelliklerini artırmayı hedefliyor. Geçen yıl podcast’lere yorum özelliği eklenmiş ve video odaklı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Ayrıca, şirket müzik parçalarına yorum yapılabileceği konusunda sinyaller veriyor. Ancak, bazı kullanıcılar Spotify arayüzünün giderek daha karmaşık hale geldiğinden şikayet ediyor. Mesaj özelliği, içerik paylaşımını bazı kullanıcılar için kolaylaştırsa da diğerleri için uygulamanın karmaşıklaşmasına neden olabiliyor. İstemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları devre dışı bırakabiliyor.