Spotify Açıklama Yaptı, İnceleme Devam Ediyor

SPOTIFY TÜRKİYE İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Spotify Türkiye hakkında geçtiğimiz günlerde ilgi çekici bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, müzik platformu Türkiye’deki editörleri hakkında bir soruşturma başlattı. Özellikle son zamanlarda bazı sanatçılar ve kullanıcılar, müzik listelerinin nasıl oluşturulduğu ile ilgili çeşitli şikayetlerde bulundu. Ancak Spotify, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

REKABET KURULU’NDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Spotify, açıklamasında “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyoruz, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Rekabet Kurulu ise, geçtiğimiz günlerde Spotify için bir inceleme başlatıldığını bildirdi. Bu inceleme, şirketin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılar ile içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetleri içerecek. Ayrıca Spotify’ın belirli sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde değerlendirilecek.