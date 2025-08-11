Spotify Türkiye’de Soruşturma Başlattı

SPOTIFY SANATÇILARDAN TEPKİ ALIYOR

Spotify, milyonlarca kullanıcısıyla dünya genelinde en büyük müzik platformu olma özelliğini taşıyor. Bu durum, sanatçıların eserlerini dinleyicilere ulaştırmasında büyük bir önem arz ediyor. Ancak Türkiye’den birçok sanatçı, liste oluşturma süreci hakkında belirsizlikler, sansür ve rüşvet gibi iddialarla platforma karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Ayrıca, bot yüklemelerinin yapıldığı yönünde iddialar da bulunuyor. Spotify’a yönelik duyulan rahatsızlığı ifade eden isimler arasında Aydilge, Ferhat Göçer ve Oğuzhan Koç gibi tanınmış sanatçılar da bulunuyor.

REKABET KURUMU’NDAN SORUŞTURMA

Habertürk’te yayımlanan bilgilere göre, Rekabet Kurumu iddialar doğrultusunda bir soruşturma başlatmış durumda. İsveç merkezli Spotify, rüşvet iddiaları sonrası Türkiye’deki editörleri hakkında bir soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Spotify için inceleme başlatıldığını duyurdu. Söz konusu inceleme kapsamında, şirketin rakiplerinin faaliyetlerini kısıtlaması ve sanatçılara yönelik ayrımcılık yapmasıyla ilgili şikayetler detaylı olarak gözden geçirilecek.

İNCELEME KAPSAMINDAKİ SORUNLAR

Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük tanıdığı, telif ücretlerini dağıtımında ise adil olmayan yöntemler kullandığı ve bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği konularının da kapsamlı bir biçimde inceleneceği bildiriliyor.