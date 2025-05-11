Dünya

Sri Lanka’da Otobüs Uçuruma Düştü: 21 Kişi Hayatını Kaybetti

sri-lanka-da-otobus-ucuruma-dustu-21-kisi-hayatini-kaybetti

SRI LANKA’DA CİDDİ KAZA OLDU

Sri Lanka’da korkunç bir kazanın meydana geldiği bildiriliyor. Başkent Colombo’nun yaklaşık 140 kilometre doğusundaki Kotmale bölgesinde bir yolcu otobüsü uçuruma düştü.

KAYBOLAN HAYATLAR VE YARALILAR

Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, gerçekleştirdiği basın toplantısında, kazada yaşamını yitiren kişi sayısının 21 olduğunu ve yaralı sayısının 14’e ulaştığını aktardı.

OTOBÜSTE BULUNAN YOLCU SAYISI

Polis kaynakları, kaza anında otobüste yaklaşık 50 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

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