Sri Lanka’da Otobüs Uçuruma Düştü: 21 Kişi Öldü

SRİ LANKA’DA FECİ KAZA MEYDANA GELDİ
Sri Lanka’da korkunç bir kaza gerçekleşti. Başkent Colombo’nun yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan Kotmale bölgesine yakın bir alanda bir yolcu otobüsü uçuruma düştü.
21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ YARALANDI
Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, kazada “21 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını” açıkladı.
YAKLAŞIK 50 KİŞİ OTOBÜSTE BULUNUYORDU
Polis, kaza meydana geldiği an itibarı ile otobüste “yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu” bildirdi.