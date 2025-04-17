Stanisic’in Skandal Hareketi, Taraftarları Şaşırttı!

HARİKA BİR MAÇTA ÇARPICI OLAY

San Siro’da unutulmaz bir akşam yaşandı, ancak sahadaki gol mücadelesinden ziyade Bayern Münihli Josip Stanisic’in skandal hareketi ön plana çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. İlk mücadeleyi 2-1 kazanmış olan Inter, evindeki karşılaşmayı 2-2’lik beraberlikle tamamlayıp turu garantiledi. Fakat bu maçın en çok konuşulan kısmı, Stanisic’in top toplayıcı çocuğu tabureden düşürmesiydi. Taraftarlar büyük bir öfke içindeyken, sosyal medya bu olayı tartışmakta ve UEFA’nın vereceği karar detaylı bir şekilde bekleniyor.

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ, GOLLER VE TANSİYON

Milano’nun San Siro stadyumunda gerçekleşen karşılaşma, tam anlamıyla bir gol şovuydu. Inter, ilk maçı 2-1 kazanmışken, Bayern Münih, 52. dakikada Harry Kane’in attığı golle öne geçti. Ancak Inter, buna kayıtsız kalmadı ve 58. dakikada Lautaro Martinez ile skoru eşitledi. Ardından, 62. dakikada Benjamin Pavard ile Inter, 2-1 öne geçti. Bayern ise pes etmedi ve 76’da Eric Dier ile durumu 2-2 yaptı. Fakat, Inter, ilk maçtaki avantajıyla yarı finale yükselmeyi başardı.

STANISIC’İN SKANDAL HAREKETİ

Maçın son bölümünde, Bayern’in Hırvat savunma oyuncusu Josip Stanisic, oyunu hızlandırmak amacıyla top toplayıcı çocuğun yanına gitti. Topu almak isteyen Stanisic, sabırsız davranarak çocuğu itti. Evet, yanlış duymadınız; büyük bir futbolcu, bir çocuğa bu hareketi yaptı. Kameralar bu çirkin anı yakından takip etti. Inter taraftarları duruma tepki gösterirken, Bayern yedek kulübesi de bu olay karşısında şaşkın kaldı. Sosyal medya bu skandal anı gece boyunca gündemde tuttu.