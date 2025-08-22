Starbucks, Çin’de 10 Milyar Satışa Hazırlanıyor

HİSSE SATIŞI İÇİN TEKLİF SÜRECİ

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin’deki iş kolu için hisse satışı amacıyla belirlediği adaylardan bağlayıcı olmayan teklifleri iki hafta içinde sunmalarını istedi. Konuya dair bilgi sahibi kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların şirketin Çin operasyonlarına yönelik finansal ve operasyonel sunumlarda bulunmak için davet edildiklerini aktardı. Teknoloji devi Tencent de potansiyel yatırımcılar arasında yer alıyor.

POTANSİYEL YATIRIMCILAR

Yatırımcı listesinde Bain Capital ve KKR gibi tanınmış isimler de bulunuyor. Konuyla ilgili görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın satış yapısının ve satılacak hissenin oranının henüz kesinleşmediğini belirtti. Daha önce Reuters tarafından yayınlanan haberlere göre, Starbucks mayıs ayında bu satış sürecini başlatmış ve temmuzda yaklaşık 10 adayla gizlilik anlaşmaları imzalamıştı. CNBC, şirketin Çin operasyonlarının değerinin 10 milyar dolara kadar yükselebileceğini bildirmişti.

ÇİN PAZARINA KATILIM BAĞLILIĞI

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği bilanço toplantısında Çin iş koluna 20’den fazla yatırımcıdan ilgi gördüklerini duyurdu. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” ifadelerini kullandı.

PAZARDAKİ ZORLUKLAR

Starbucks, Çin’de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluk yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha düşük fiyatlarla ve küçük şehirlerdeki yaygınlığıyla pazar payını hızla artırıyor. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken, geçen yıl bu oran %14’e düştü. Şirket, bu durumu aşmak için bazı kahve dışı içeceklerde fiyat indirimine gitme ve yerel odaklı ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

MAĞAZA SAYISI VE SATIŞLAR

Starbucks, 29 Haziran itibarıyla Çin’de toplam 7.828 mağazaya sahip. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını açıklamamış olsa da, son çeyrekte aynı mağaza satışlarının %2 artış gösterdiği bildirildi.