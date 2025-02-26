Ekonomi

Starbucks, Menüsünden 13 Ürünü Kaldırıyor

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ÜRÜN KALDIRMA KARARI

Starbucks, 4 Mart itibarıyla menüsünden 13 farklı ürünü kaldırma kararı aldı. Firma, bu ürünlerin satışlarının düşük olduğunu ve hazırlanmasının karmaşık olduğunu belirterek, daha basit ve popüler ürünlerle müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Kaldırılacak ürünler arasında “Iced Matcha Lemonade”, “Espresso Frappuccino” ve “Royal English Breakfast Latte” gibi seçenekler bulunuyor.

YENİ ÜRÜNLER VE MEVSİMLİK DEĞİŞİKLİKLER

Starbucks, menüsünden çıkarılan bazı ürünlerin yanı sıra, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan “Cortado” ve yakında satışa sunulacak “Iced Cherry Chai” gibi yeni ürünlerin değişmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, mevsimlik spesiyallerde de herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE VERİMLİLİK ARTIŞI

Şirketin CEO’su Brian Niccol, Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bir mektupta, 1.100 çalışanının işten çıkarılacağını ve bazı açık pozisyonların kapatıldığını ifade etti. Niccol, bu adımların şirketin verimliliğini artırmayı, karmaşıklığı azaltmayı ve daha iyi entegrasyon sağlamayı amaçladığını vurguladı. Starbucks’ın bu değişikliklerin ardından 2025 mali yılı sonuna kadar ABD operasyonlarında yüzde 30’luk bir düşüş yaşaması bekleniyor.

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