Starmer’ın Kanada Açıklamaları Gündemde!

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’İN KANADA YORUMU

ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısında İngiltere Başbakanı Starmer’in Kanada üzerindeki ifadeleri medyada geniş bir yer buldu. Bir muhabir, Starmer’a “Trump, İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir üyesi olan Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?” şeklinde bir soru yöneltti.

ŞOK EDİCİ SORU VE TEPKİLER

Bu sorgulama, hem toplantı salonunda hem de ekranları başındaki milyonlarca izleyici arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Starmer’ın vermiş olduğu yanıt, bu durumu daha da ilginç kıldı.