Starmer, Zelenskiy’ye Tam Destek Sözü Verdi

LONDRA’DA ZELENSKİY VE STARMER BULUŞTU

Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da bir araya gelen Zelenskiy ve Starmer, baş başa görüşme öncesi gazetecilere seslendi. Downing Sokağı’nda toplanan halkın coşkusuna dikkat çeken Starmer, “Dışarıdaki sesler her şeyi söylüyor: İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz! Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanındayız,” bilgisini verdi. Bu sözler, İngiltere’nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Starmer, Ukrayna’da kalıcı barışın egemenlik ve güvenlikle mümkün olduğunu vurgularken, “Bu barış, sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve İngiltere için de bir zafer olacak!” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: “DESTEKLERİNE GÜVENİYORUZ”

Zelenskiy, İngiltere’nin savaşın ilk gününden beri sağladığı dayanışmaya minnettarlığını belirtti: “Downing Sokağı’ndaki bu destek, kalbimizi ısıtıyor. Rusya’ya karşı mücadelede İngiltere’ye güveniyoruz!” Londra’da Kral 3. Charles ile de görüşeceğini açıklayan Zelenskiy, pazar günkü Ukrayna zirvesine hazırlandığını aktardı. Bu ziyaret, Ukrayna için yeni bir moral dalgası yarattı.

TRUMP TARTIŞMASININ GÖLGESİ

Zelenskiy’nin Londra ziyareti, Beyaz Saray’da Trump ile yaşadığı gerilimin hemen arkasına denk geldi. Oval Ofis’teki görüşmede Trump, Zelenskiy’i barışa hazır olmamakla suçlamış, planlanan basın toplantısı iptal edilmiş ve nadir toprak elementleri anlaşması rafa kalkmıştı. Trump, Truth Social’da “Zelenskiy barışı istemiyor!” derken, Zelenskiy Fox News’ta “Özür dileyecek bir şey yapmadım!” diyerek geri adım atmadı. Bu krizin ardından Londra’ya gelen Zelenskiy, Starmer’ın desteğiyle gücüne güç kattı.

PAZAR ZİRVESİ HEYECANI

Zelenskiy, pazar günü Londra’da düzenlenecek Ukrayna zirvesinde Avrupa liderleriyle bir araya gelecek. İngiltere’nin ev sahipliğindeki bu kritik toplantıda, Ukrayna’ya destek ve barış stratejileri masaya yatırılacak. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı zirve, küresel diplomaside yankı uyandıracak.

İNGİLTERE’NİN KARARLI DURUŞU

Starmer’ın “Sarsılmaz desteğimiz sürecek” ifadesi, İngiltere’nin Ukrayna’ya olan bağlılığını pekiştirdi. Zelenskiy’nin Londra’daki bu sıcak karşılaması, Beyaz Saray’daki soğuk rüzgârları unuttururken, dünya pazar günkü zirveden çıkacak sonuçları merakla bekliyor.