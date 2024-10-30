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Ekonomi

STM ile ASELSAN Arasında Satış Sözleşmesi

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ASELSAN İLE STM ARASINDAKİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ASELSAN ile STM arasında önemli bir satış sözleşmesi imzalanmış durumda. İki şirket, toplam değeri 58,6 milyon euro olan bir anlaşmaya vararak Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülke için belirli teknolojiler ihraç ediyor.

YAPILAN AÇIKLAMA

ASELSAN, bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu ve şu ifadelere yer verdi: “ASELSAN ile STM arasında Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 58 milyon 626 bin 94 euro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır.”

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