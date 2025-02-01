Stopaj Oranı Mevduatta 5 Puan Arttı

MEVDUAT VE FONLARDA YENİ DÜZENLEME

Mevduat ve fonlarını etkileyen stopaj oranında 5 puanlık bir artış yapıldı. Ekonomi programına geçmeden önce, mevcut mevduat stopaj oranı yüzde 5 seviyesindeydi. 6 ay vadeli mevduatlara uygulanan bu oran, Mayıs 2024’te yüzde 7,5’e, Kasım ayında ise yüzde 10’a çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Kasım’da yüzde 10’luk stopajın 3 ay boyunca uygulanması kararlaştırıldı. Yüzde 10 olarak belirlenen kesinti süreci, 31 Ocak’ta sona erdi. İşte bu bağlamda, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla tüm vade dilimlerinde stopaj oranı 5 puan artırıldı.

YENİ HESAPLARDA UYGULANACAK VERGİ KESİNTİSİ

Yeni açılan ve en fazla 6 aya kadar olan mevduat hesaplarında, vergi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Bir yıla kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı ise yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise yüzde 10 olarak belirlendi. Bu yeni düzenlemeler, yatırımcıların planlarını ve kazançlarını etkileyebilecek önemli değişiklikler içeriyor.

HİSSE SENEDİ FONLARINA MUAFİYET

Para Piyasası Fonları için geçerli olan yüzde 10’luk vergi kesintisi, yeni düzenlemeyle yüzde 15’e çıkarıldı. Ancak hisse senedi ağırlıklı fonlar bu düzenlemeden muaf tutuldu. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi fonlarını tercih etmelerine yönelik bir teşvik sunuyor.

YATIRIMCILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Vadeli mevduatta yapılacak kesinti, yatırılan toplam tutardan değil, elde edilen gelirden düşülecek. Yeni belirlenen oranlar, yalnızca yeni açılan ve 6 aya kadar olan mevduatlarda geçerli olacak. Artan stopaj nedeniyle yeni yatırımcıların mevduat faizinden elde ettiği kazançlar düşecek. Ancak mevcut yatırımcılar, stopaj değişikliğinden olumsuz yönde etkilenmeyecek. Mevcut fon yatırımlarına ekleme yapıldığında güncel oranlar geçerli olacak. Bu durum, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerini gerektirebilir.