Gündem

Strech Film İle Soğuktan Korundular

strech-film-ile-soguktan-korundular

DEPREM SONRASI SOKAKLARDA GEÇEN GECE

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu süreçte, bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda, parklarda ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı. Silivri açıklarında gerçekleşen deprem, kısa sürede geniş bir panik yaşanmasına yol açtı.

SOĞUKTAN KORUNMA ÇABALARI

Korku nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte streç film kullanarak soğuktan korunmaya çalıştı. Ağaçlara sarılan streç film, açık alanlarda geçici bir sığınak oluşturmak için kullanıldı. Bu durum, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok’ta geniş bir kitle tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL’U TERK EDENLER

Yaşanan panik havası devam ederken, imkanı olan vatandaşlar deprem sonrasında İstanbul’u terk etmeyi tercih etti. Korku ve belirsizlik, şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

MGM, 5 Bölgeye Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış olacağını duyurdu. İstanbul'da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Gündem

“Manipülatif Deprem İddialarına İtibar Etmeyin”

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada yayılan deprem uyarılarının asılsız olduğunu vurguladı ve bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.