Strech Film İle Soğuktan Korundular

DEPREM SONRASI SOKAKLARDA GEÇEN GECE

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu süreçte, bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda, parklarda ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı. Silivri açıklarında gerçekleşen deprem, kısa sürede geniş bir panik yaşanmasına yol açtı.

SOĞUKTAN KORUNMA ÇABALARI

Korku nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte streç film kullanarak soğuktan korunmaya çalıştı. Ağaçlara sarılan streç film, açık alanlarda geçici bir sığınak oluşturmak için kullanıldı. Bu durum, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok’ta geniş bir kitle tarafından paylaşıldı.

İSTANBUL’U TERK EDENLER

Yaşanan panik havası devam ederken, imkanı olan vatandaşlar deprem sonrasında İstanbul’u terk etmeyi tercih etti. Korku ve belirsizlik, şehirdeki yaşamı olumsuz etkiliyor.