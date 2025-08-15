Stüdyo Daireler Yeniden Yapılabilir Mi?

STÜDYO DAİRELERİN YENİDEN İNŞASINA İZİN

2017 yılında inşası yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile yeniden inşa edilecek. Ancak bu stüdyo dairelerin yapımı bazı belirli şartlara bağlı olacak.

NEDEN YASAKLANDI?

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma nedenini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” şeklinde açıkladı.

KİRA SORUNUNA ÇÖZÜM SUNMASI BEKLENİYOR

Erkutoğlu, kararın yanlış anlaşıldığını belirtti. “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor.” ifadesini kullandı. Daha önceden 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı alan yapıldığını hatırlatan Erkutoğlu, “Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” dedi. Yeni düzenlemenin 1+0 dairelerin kira ücretlerindeki artışları frenleyebileceği öngörülüyor.