Su Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor!

SU FATURALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Elektrik faturalarının ardından su faturalarında da değişiklik gerçekleşiyor. Ntv’de yer alan habere göre, su ve atık hizmetlerindeki tüketim artışı, faturalara yansıyacak. Bu yeni düzenleme, 31 Aralık 2026’da yürürlüğe girecek. Su faturalarında çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek bir seferde tahsil edilecek. Amaç ise su israfını önlemek ve çevresel zararları azaltmak.

KİRLİLİK ORANINA GÖRE ÜCRET ARTACAK

Türkiye Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Genel Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarının elektrik ve doğalgazda olduğu gibi ülke genelinde tek tip olması gerektiğini vurguladı. “Çok kirleten çok ödesin” yönteminin doğru olduğunu ifade eden Öner, “Avrupa’da da bu sistem var.” dedi. Bu yaklaşım, çevreye verilen zararın maliyetini daha adil bir şekilde yansıtmayı hedefliyor.