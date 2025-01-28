Su Fiyatlarındaki Artış Vatandaşları Şaşırttı

SU FİYATLARINDAKİ ARTISININ ETKİLERİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve vatandaşların tepkileri, su fiyatlarındaki artışın ciddi bir sorun haline geldiğini ortaya koyuyor. Bazı işletmelerde bir şişe suyun 60 hatta 110 TL’ye satılması, tüketicilerin tepkisini alıyor. “Ben az önce 25 lira verdim, ona bile içime oturdu” diyen bir vatandaşın açıklamaları dikkat çekiyor.

KAMUOYUNDA GIDA FİYATLARI GÜNDEMDE

Gıda fiyatlarındaki artış, kamuoyunun gündeminde büyük bir alan kaplamaya devam ederken, bazı işletmelerdeki su fiyatları sosyal medya üzerinde sıkça konuşuluyor. Show Haber’e röportaj veren bir işletmeci, suyun kendilerinde 20 TL olduğunu belirtirken, bazı yerlerde 60 TL’ye satıldığını duyduğunda ise “Onlar lüks mekanlar” yanıtını veriyor. Haberde belirtilenlerine göre, su fiyatının bazı restoranlarda 60 TL olduğu yönündeki açıklamalar da dikkatleri çekiyor.

VATANDAŞLARDAN GELEN TEPKİLER

Mikrofon uzatılan bir vatandaş, “Ben az önce 25 lira verdim. Ona bile içime oturdu da… Bir mekâna gittiğimde 60 liraysa kalkarım. Şu an 25 lira verdim, içime oturdu, gitmem bir daha oraya mesela” ifadelerini kullanıyor. Başka bir vatandaş ise “Eskiden hatırlarsınız lokantalarda sürahi olurdu masanın üzerinde, insanlar suyunu içerdi” derken, birçok kişi, “su şişede geliyorsa en az 60 lira, 110 liraya kadar çıkıyor” yorumunda bulunuyor. Özellikle bir serpme kahvaltı yapıldığında veya yemek sonrası 1500 ila 2000 liralık bir hesap ödendiğinde, bu hesaptan sonra gelen 60 ila 110 liralık su parasının yüksekliği çokça gündeme gelen konular arasında yer alıyor.