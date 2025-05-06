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Su Kesintisi: 3 İlçede 10 Saat

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İSALE HATTI ÇALIŞMALARI PLANLANDI

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Silahtar Terfi Merkezi’nin çıkışında bulunan isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma nedeniyle çarşamba günü saat 20.00’den itibaren 10 saat boyunca bazı mahallelere su verilmeyecek.

SU DÜZENLEMESİ YAPILACAK MAHALLELER

Uygulamada su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde sıralanıyor: Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri ile Sultangazi ilçesinde 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

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