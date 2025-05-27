Suarabistan Alkol Yasağını Kaldırıyor Mu?

Suudi Arabistan, alkol yasağını kaldırmayı düşünmüyor

Suudi Arabistanlı bir yetkili, ülkede 73 yıldır süregelen alkol yasağına yönelik kaldırma planları hakkında çıkan haberleri yalanladı. Alkolün serbest bırakılacağına dair iddialar, bir şarap blogunda yer aldıktan sonra uluslararası medya tarafından da öğrenilmişti. Bu haberlerde, Suudi yetkililerin 2034 Dünya Kupası’na hazırlık çalışmaları kapsamında turistik alanlarda alkol satışına izin vermeyi düşündüğü öne sürülüyordu. Ancak bu konuda herhangi bir somut kaynak sunulmamıştı.

suudi arabistan’da sosyal değişimler

Bir dönem aşırı muhafazakâr politikaları ile bilinen Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol bağımlılığını azaltmak amacıyla turistleri ve uluslararası yatırımcıları çekmek için bazı kısıtlamaları gevşetiyor. Alkollü içecekler hala yasak olsa da, Suudi Arabistan’da yerel halk ve yabancılar artık çöl partilerinde dans etmekten, moda şovlarında manken izlemeye ve sinemalara gitmeye kadar geçmişte mümkün olmayan etkinliklere katılabiliyorlar. Ancak alkol düzenlemeleri üzerine yapılan haberler, sosyal medyada ciddi tartışmalara sebep oldu.

reformlar ve kültürel değişim

Suudi Arabistan’ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS), 2017 yılında kadınların araç kullanma yasağını kaldırmak, kamusal alanlardaki cinsiyet ayrımcılığı kurallarını esnetmek ve din polisinin yetkilerini kısıtlamak gibi önemli reformlar gerçekleştirdi. Alkol satışı yasak olan Körfez ülkeleri arasında yalnızca Suudi Arabistan ve Kuveyt bulunuyor. Krallıkta atılan en çarpıcı adımlardan biri, geçtiğimiz yıl başkent Riyad’da sadece gayrimüslim diplomatlara hizmet veren ilk alkol mağazasının açılmasıydı. Daha önce ülkede alkol yalnızca diplomatik kuryeler ile getirilebiliyor ya da yasa dışı yollardan temin edilebiliyordu.