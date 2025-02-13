Şubat 2025 Enflasyon Verileri Ne Zaman?

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANIYOR

Milyonlarca insan ve ekonomi uzmanlarının sabırsızlıkla beklediği Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 dönemi enflasyon verilerini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Yeni yılın ikinci enflasyon açıklaması, özellikle ev sahipleri ve kiracılar başta olmak üzere, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlenecek.

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,2 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı rakamlarının açıklanması ile yeni yılın ikinci enflasyon verisi için geri sayım başlamış oldu.

TÜİK’TEN ENFLASYON HESAPLAMALARI

TÜİK’in takvimine göre, 2025 Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da resmi olarak açıklanacak. Enflasyon verileri, TÜİK’in resmi internet sitesi ve basın bülteni aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Ocak ayı verilerine göre, yıllık enflasyonda düşüş trendi devam ediyor. 12 aylık ortalamalara bakıldığında, tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 39,5 oranında artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Ocak ayında yıllık enflasyonun dikkat çeken yanlarından biri, Temmuz 2023’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş olması. Yıllık enflasyon Temmuz 2023’te yüzde 47,83 olarak kaydedilmişti. Türkiye ekonomisi için kritik bir gösterge olan enflasyon, Şubat ayı sonuçları ile birlikte 3 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Piyasalar ve vatandaşlar, TÜİK’in duyuracağı yeni enflasyon rakamlarını merakla bekliyor.