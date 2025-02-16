Şubat 2025 Kira Artışı ve Hesaplama Örneği

TÜİK VERİLERİNE GÖRE KİRA ARTIS INDE DEĞİŞİKLİKLER

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) önemli değişimler kaydedildi. Bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 artış gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, kira artış oranı %56,35 olarak belirlendi.

YENİ KİRA BEDELİNİN HESAPLANMASI

Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir kiracı, yeni dönem zammını hesaplamak için belirli adımlar izlemeli. Örnek vermek gerekirse, mevcut kirası 10.000 TL olan bir kiracı, Şubat ayında ödeyeceği yeni kira bedelini 15.635 TL olarak belirleyecek.

KİRA ARTIS ORANLARI HAKKINDA NOT

Önemli bir not olarak, kira artış oranı yasal olarak on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Bununla birlikte, ev sahibi ve kiracı karşılıklı olarak anlaşarak farklı bir oran belirleme imkanına sahip. Kira artış oranları ve hesaplama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.